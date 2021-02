An der Freischützgasse kam es am Dienstag zu einem Elektrounfall.

In einer Geschäftsliegenschaft an der Freischützgasse in Zürich war ein Mitarbeiter einer Elektrofirma mit Installationsarbeiten beschäftigt. Aus derzeit noch unbekannten Gründen erhielt der 40-jährige Arbeiter gegen 8.40 Uhr einen Stromschlag, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Er erlitt dabei Verbrennungen.