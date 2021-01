Bürs (A), 18.01.2021: Zwei Arbeiter wollten anstehende Arbeiten bei der Sarotla-Hütte im voralbergischen Bürs durchführen. Dort stiessen sie auf eine gefrorene Männerleiche und verständigten unverzüglich die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der Mann, ein 36-jähriger Mann aus dem Vereinigten Königreich, nach dem 15. November 2020 in die Hütte eindrang. Wahrscheinlich wollte er in der Hütte nächtigen. Was er nicht wusste, ist, dass am 15. November die Hütte winterfest gemacht wurde. Dabei wurde das Ofenrohr über dem Dach abmontiert und mit einer Platte zugemacht. Der Mann zündete im Ofen ein Feuer an und starb in der Folge an einer Kohlenmonoxidvergiftung. (Das Bild zeigt die Hochälpele Hütte in Vorarlberg)