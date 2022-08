Sils Maria GR : Arbeiter stürzt 7 Meter von Dach

Am Donnerstag hat sich im Fextal ein Arbeitsunfall ereignet. Ein Mann stürzte von einem Dach und verletzte sich. Auch bei Schlatt-Haslen AI kam es zu einem Arbeitsunfall.

In Enggenhütten bei Schlatt-Haslen AI kippte eine Eisenplatte auf einen Arbeiter.

Ein 28-jähriger Dachspengler war am Donnerstag mit Revisionsarbeiten an einem Hausdach in Fex Crasta beschäftigt. Bei dieser Arbeit stürzte er gegen 13.35 Uhr rund sieben Meter vom Dach auf eine Wiese mit Gartenplatten hinunter.