Arbeiter (28) stürzt in Bad Ragaz von Dach

Hundwil AR, 28.06.2021: Eine 27-jährige Bikerin ist am Abend auf einer abfallenden Strasse gestürzt. Die Frau stürzte über das Vorderrad kopfvoran auf den Asphalt. Sie wurde am Kopf und im Schulterbereich unbestimmt verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. (Symbolbild)

Bad Ragaz SG, 06.07.2021: Ein 28-jähriger Arbeiter befand sich am Dienstagmorgen auf dem Dach einer Baustelle. Aufgrund eines Kommunikationsproblems zwischen Arbeitern und dem Kranführer wurde ein Dachelement zu früh angehoben. Der 28-Jährige wurde überrascht und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte vier Meter in die Tiefe. Er wurde schwer verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden.

