Polizeimeldungen Ostschweiz

Arbeiter stürzt 4 Meter tief von Gerüst

Am Donnerstag ist in Klosters ein Arbeiter von einem Gerüst gestürzt. Er zog sich mittelschwere Verletzungen zu.

Der 27-Jährige war am Donnerstag auf einer Baustelle in Klosters GR mit dem Abbau eines Gerüsts beschäftigt. Kurz vor 14 Uhr stürzte er aus noch ungeklärten Gründen aus einer Höhe von gut vier Metern von einem Plateau, wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei zog sich der Mann mittelschwere Verletzungen am Becken sowie am Rücken zu. Durch ein Ambulanzteam des Spitals Schiers GR wurde der Mann medizinisch versorgt, bevor er mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen wurde. Die Kantonspolizei Graubünden hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Sturzes aufgenommen.