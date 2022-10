Neuhausen am Rheinfall : Arbeiter verletzt sich bei Sturz aus fünf Metern schwer

Bei Sanierungsarbeiten im Rheinkraftwerk Neuhausen am Rheinfall ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen.

Im Auslaufkanal des Rheinkraftwerk in Neuhausen musste eine Wasserleitung verlegt werden, wozu der Kanal trockengelegt wurde. Nachdem die Arbeiter am Dienstagabend die Arbeiten im Auslaufkanal beendet hatten, kam es zum Unfall. Ein 30-jähriger Mann stürzte von einem Gerüst 5,5 Meter auf den Boden des trockengelegten Auslaufkanals und verletzte sich dabei erheblich, wie die Schaffhauser Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.