Oberwil BL: Arbeiter von Baggerschaufel getroffen – tot

Der tödliche Unfall ereignete sich auf einer Baustelle in der Schulstrasse in Oberwil.

Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, ist es am Donnerstagnachmittag in Oberwil zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Eine Person sei dabei tödlich verletzt worden. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 56-jähriger Mann mit Arbeiten auf einer Baustelle an der Schulstrasse beschäftigt, als er aus noch unklaren Gründen von einer Baggerschaufel getroffen wurde.