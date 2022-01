Agno TI : Arbeiter wird von Maschine eingeklemmt und stirbt

Bei einem Arbeitsunfall im Kanton Tessin ist ein 51-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Der Unfall ereignete sich in der Gemeinde Agno im Kanton Tessin.

In einem Unternehmen im Tessiner Ort Agno, das in der Herstellung von Automatisierungs- und Verarbeitungssystemen tätig ist, kam es am Donnerstagabend gegen 17 Uhr zu einem Arbeitsunfall, wie die Kantonspolizei Tessin mitteilte. Ein 51-jähriger Schweizer Arbeiternehmer einer Fremdfirma mit Wohnsitz im Kanton Zürich führte Arbeiten innerhalb der Tessiner Firma aus.