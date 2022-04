Samedan GR: Arbeiter wird von Standseilbahn mitgeschleift und schwer verletzt

Bei Wartungsarbeiten am Gleis wurde ein 62-jähriger Arbeiter von der Standseilbahn Muottas Muragl angefahren.

Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen im Engadin. Der 61-jährige Angestellte der Bergbahn Muottas Muragl führte am Dienstagvormittag mit zwei Arbeitskollegen Unterhaltsarbeiten an der Gleis- und Rollenanlage der Bahn aus. Bei einer nach ersten Erkenntnissen telefonisch angekündigten Durchfahrt der Standseilbahn wurde der Arbeiter um ungefähr 10.30 Uhr von der bergwärts fahrenden Kabine erfasst und zirka zehn Meter mitgeschleift.