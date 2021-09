Arbeiter wird in Appenzell während Gabelstaplerkurs schwer verletzt

Wildhaus SG, 28.08.2021: Am Freitag kam es bei den Silberplatten zu einem tödlichen Bergunglück. Ein 65-jähriger Schweizer startete alleine auf der Schwägalp eine Klettertour. Als er sich zur vereinbarten Zeit nicht meldete, alarmierte seine Frau die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden. Ein Suchflug der Rega war aufgrund der schlechten Wetterbedingungen in der Nacht erst am nächsten Morgen möglich. Am Samstagmorgen konnte der Mann unterhalb der Silberplatte tot aufgefunden werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Mann von der Überschreitung der Silberplatte oder von einer der Kletterrouten hinuntergestürzt war.