Credit Suisse und UBS: Hast du Angst um deinen Job?

Die Credit Suisse soll kurz vor der Übernahme durch die UBS stehen – damit sind Tausende Jobs in Gefahr.

In der Schweiz bahnt sich eine Fusion an, die vor kurzem noch als undenkbar erschien. Die grösste Bank der Schweiz, die UBS, könnte ihre grösste Konkurrentin, die Credit Suisse, übernehmen. Sollte es zu dieser historischen Übernahme kommen, wären Tausende Arbeitsplätze in Gefahr. Die Nachrichtenagentur Reuters spricht von 10'000 Jobs, die gestrichen werden könnten.