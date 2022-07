Aufruf : Arbeitest du in der Flugbranche und musst das Ferien-Chaos ausbaden?

Zum Beginn der Sommerferien droht an vielen europäischen Flughäfen der Kollaps. Wir suchen Flight Attendants und Mitarbeitende des Bodenpersonals, die das Chaos hautnah miterleben.

Arbeitest du in der Branche und erlebst die Situation darum hautnah? Melde dich im Formular unten!

Auch in Zürich gab es Probleme, nachdem am Freitag das Flugabfertigungssystem ausfiel.

Wegen Personalmangels sind verschiedene europäische Flughäfen am Anschlag.

Verschiedene europäische Flughäfen kämpfen derzeit mit Problemen. Auch die Swiss musste bereits Flüge annullieren und am Flughafen Zürich fiel am Freitag das Flugabfertigungssystem aus. Experten befürchten, dass sich die Situation auf die Sommerferien hin noch zuspitzen wird und nennen als möglichen Grund den Personalmangel in der Branche.