Aufruf: Arbeitest du in der Gastro und findest die Trinkgeld-Verteilung nicht fair? 

Rund 85 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer zahlen in bedienten Restaurants nach dem Essen ein Trinkgeld. Das ergab eine Studie der ZHAW School of Managment and Law aus dem Jahr 2022. Rund 76 Prozent setzen dabei auf Bargeld. Viele gehen davon aus, dass bei Kartenzahlung das Trinkgeld nicht direkt beim Servicepersonal ankommt.