Aufruf: Arbeitest du in der Gastro und wurdest sexuell belästigt?

Wie die Fachstelle für Gleichstellung Stadt Zürich im Dezember in einer Mitteilung schrieb, hat sich die Anzahl an Beratungsanfragen zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 2022 im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren verdreifacht. Gegenüber 2019, also vor der Corona-Pandemie, wurde eine Zunahme von über 25 Prozent verzeichnet – von 156 auf 197 Anfragen.