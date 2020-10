So zeigen iPhones nach dem Update auf iOS 14 beispielsweise eigene Suchresultate in der Spotlight-Suche an.

Apple soll still und heimlich damit begonnen haben, seine Suchmaschinen-Technologie auszubauen und zu verbessern. Das berichtet die «Financial Times». So hat Apple mit dem letzten Softwareupdate auf iOS 14 damit begonnen, eigene Suchresultate anzuzeigen, wenn ein Nutzer in der Spotlight-Suchleiste nach einem Begriff oder einem Link sucht.