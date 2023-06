Putschversuch von Prigoschin: «Arbeitet normal» – Tochter dementiert Verhaftung von «General Armageddon»

Am Donnerstag berichteten russische Oppositionsmedien, dass Sergei Surowikin verhaftet worden sei. Laut seiner Tochter soll der General, der von Prigoschins Putsch gewusst haben soll, aber «seiner Arbeit nachgehen».

Wie verschiedene Medien berichten, soll der russische General Sergei Surowikin am Donnerstag verhaftet worden sein.

Seine Tochter widerspricht – auch russische Militärblogger sehen keine Indizen, dass der hochrangige Militär verhaftet worden sein soll.

«General Armageddon», wie Surowikin auch genannt wird, kommandierte in der Vergangenheit die Truppen in der Ukraine.

General Sergei Surowikin, der die russischen Streitkräfte in der Ukraine von Oktober 2022 bis Januar 2023 kommandierte, soll im Zuge einer koordinierten Aktion gegen Wagner-Sympathisanten verhaftet worden sein. Dies berichtet nebst dem russischen Oppositionsmedium «The Moscow Times» auch die «Financial Times» mit Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Wegen seines brutalen Vorgehens im Zuge des Krieges in Syrien ist Surowikin in Russland auch als «General Armageddon» bekannt – dort befehligte er etwa Dutzende Luft- und Bodenangriffe auf zivile Gebäude und Infrastruktur.



Zuvor berichtete die «New York Times» mit Berufung auf US-Geheimdienste, dass Surowikin vor dem Aufstand, bei dem am 24. Juni 2023 die Söldner von Jewgeni Prigoschins Wagner-Gruppe in Richtung Moskau vorstiessen, bereits von den Plänen Wind bekommen haben soll. Seit dem Putschversuch war Surowikin nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen.

Russische Militärblogger berichten im Telegram-Channel VHcK-OGPU, dass sich Surowikin nicht im Moskauer Lefortowo-Gefängnis befinde und auch bei verschiedenen Haft-Behörden in der russischen Hauptstadt keine ungewöhnliche Aktivität oder «besondere Verhaftete» hätten beobachtet werden können.

Dass der General sowie seine engsten Vertrauten aber verschwunden sind, bestätigen auch sie. «Seit zwei Tagen kann man niemanden um Surowikin mehr erreichen – auch nicht Leute, die schon lange zu seinem inneren Kreis gehören.»

Das sagt die Tochter des Generals

Die Tochter des hochrangigen russischen Militärs sagte derweil gegenüber dem russischen Medium Baza, dass «alles in Ordnung» sei und ihr Vater normal arbeite. «Ihm ist nichts passiert, er ist an seinem Arbeitsplatz, ich stehe in Kontakt mit ihm», sagt sie. Surowikin war von Oktober 2022 bis Januar 2023 der Kommandant der russischen Streitkräfte in der Ukraine.

Surowikins letzter öffentlicher Auftritt war ein Video, in dem er die Wagner-Söldner und deren Chef Jewgeni Prigoschin aufforderte, die Kolonne in Richtung Moskau zu stoppen. Dabei hielt der General seine Pistole mit Holster in den Händen.