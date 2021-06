Rosa Fontana ist vor allem enttäuscht : Neun Jahre lang hat te sie i m K urhotel Sonnmatt in Luzern als Pflegeassistentin gearbeitet. Dann flatterte die Kündigung ins Haus. In einem Schreiben soll die Vorgesetzte von der 49-Jährigen verlangt haben, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Weil sie die se Impfung aber aus persönlichen Gründen ablehnt e , wurde Rosa Fontana hinausgeschmissen, erzählt sie.

«Meine Chefin hat te auf die Combox gesprochen und gesagt, dass ich es mir noch einmal gut überlegen muss, ob ich mich nicht doch impfen lasse », sagt Fontana . Dann habe ich gesagt, dass ich es mir noch einmal gut überlegen würde. Dann sei wieder das Schreiben gekommen , in dem an ge kreuz t werden musste , ob sie sich i mpfen lassen wolle. Fontana: « Ich habe darauf nicht mehr reagiert und am 22. Februar, kam die Kündigung. Ich verspüre Wut und Enttäuschung. Ich war eine gute Mitarbeiterin. »

Auch Lernende musste ihre Sachen packen

Bereits im März berichtete 20 Minuten über eine Lernende, der im März trotz Maskendispensation gekündigt wurde. Auch sie war im 4-Sterne-Kurhotel Sonnmatt in Luzern tätig. « Wir hatten so einen Teamchat und dort hiess es, es müssten alle eine Maske tragen ausser ich. Dann dachte ich, dass es so gut ist, bis die stellvertretende Direktorin kam und mir sagte, dass ich entweder eine Maske tragen oder nach Hause fahren muss. Und falls ich die Maske nicht trage, wäre das ein Kündigungsgrund für sie », erzählt die 17-jährige Lernende Alina .

Ausser Rosa Fontana sollen noch zwei weitere Mitarbeitende aus unterschiedlichen Abteilungen des Kurhotels die Kündigung erhalten haben, weil sie sich nicht gegen Corona impfen lassen wollten. Beide erzähl t en, dass der Arbeitgeber einen massiven Impfdruck auf sie ausgeübt habe. So erzählt etwa A. F.*: «Ich war als Physiotherapeut beschäftigt. Ich kann bestätigen, dass m i r auch gekündigt wurde, weil ich mich nicht impfen lassen wollte. » Ähnlich erging es I. A.*: « Der Grund für meine Kündigung war die Impfung. Sie sagten mir, dass sie mich als Ungeimpften nicht haben wollen. Dann musste ich meine Sachen packen. »

Kündigung könnte missbräuchlich sein

20 Minuten hat das Kurhotel Sonn m att in Luzern m it den Vorwürfen telefonisch konfrontiert und Direktor Urs Niffeler sagt: «Das Hotel Sonnmatt hat seit Beginn der Corona-Krise das Ziel, den Gästen und Mitarbeitenden einen optimalen Schutz zu gewähren. Dazu gehört auch die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Für eine Kündigung gibt es immer multifaktorielle, in Krisenzeiten insbesondere ökonomische Gründe. »

Doch darf ein Arbeitgeber eine Kündigung aussprechen, weil ein Mitarbeitender sein Recht wahrnimmt un d d ie Corona-Impfung verweigert? « Juristisch gesehen geht die körperliche Integrität vor » , sagt Rechts anwalt André Kuhn. Ein Arbeitgeber dürfte von einem Mitarbeitenden nicht verlangen, dass er sich impfen l asse . « Wenn sich ein Arbeitgeber entscheidet, einen Mitarbeiter zu entlassen, weil er sich nicht impfen lassen möchte, und de r Mitarbeiter könnte anderweitig im Unternehmen beschäftig t w e rden , dann würde sich ein Richter tatsächlich überlegen, ob eine solche Kündigung allenfalls missbräuchlich wäre, dort kommt es auf den Einzelfall an », so Kuhn weiter.

Claraspital und USZ überlassen Impf-Entscheid den Betroffenen

Im Fall von Rosa Fontana bedeutet d ie s konkret: Das Kurhotel könnte zu einer sechsmonatigen Lohnfortzahlung verpflichtet werden. Weil sie sich den bürokratischen Aufwand aber sparen will und mittlerweile eine neue Stelle gefunden hat, verzichtet Fontana darauf, den juristischen Weg einzuschlagen .

In anderen medizinischen Einrichtungen wird es dem Personal überlassen, ob sie sich gegen Corona impfen lassen wollen oder nicht. So schreibt etwa die Kommunikationsleiterin am Claraspital in Basel: « Die Entscheidung sich impfen zu lassen, ist jedem Mitarbeitenden überlassen. Eine Entscheidung gegen eine Impfung hat von Seiten des Claraspitals keine weiteren Folgen .» Die Universitätsklinik (USZ) in Zürich teilt mit: « Das USZ empfiehlt den Mitarbeitenden die COVID-19-Impfung. Eine Impf p flicht gibt es aber nicht und N icht -G eimpfte erwarten keine Konsequenzen. Alle wenden bei der Arbeit unverändert die Schutzmassnahmen an, welche vor einer Übertragung schützen. »