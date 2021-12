Massive Kritik – Arbeitgeber lehnen die Homeoffice-Pflicht als untauglich ab

Der Bundesrat will die Homeoffice-Plficht wieder einführen.

Der Bundesrat verschärft die Massnahmen gegen Corona und stellt die Homeoffice-Pflicht wieder zur Diskussion. Wie Gesundheitsminister Alain Berset am Freitagnachmittag bekanntgab, hält er eine schlichte Empfehlung für die Arbeit zuhause für nicht mehr angemessen, wenn gleichzeitig andere Betriebe schliessen müssen. Definitiv entscheiden will er nach Rücksprache mit den Kantonen bis 14. Dezember.

Dafür gibts massive Kritik vom Schweizerischen Gewerbeverband, der die Pflicht als KMU-untauglich ablehnt. In der Krise hätten schon viele Unternehmen – wo immer möglich – freiwillige Homeoffice-Regelungen eingeführt. Das Potenzial für diese Massnahme sei deshalb bereits ausgeschöpft und nur noch Symbolpolitik. Es gebe keinen Beweis für ein erhöhtes Infektionsrisiko am Arbeitsplatz und die Schutzkonzepte in den Betrieben hätten sich bewährt.