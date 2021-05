Im Impfzentrum statt im Büro - Arbeitgeber minütelen wegen Zeit fürs Impfen

«Wir müssen die Impftermine in der Freizeit wahrnehmen, was ein Blödsinn ist», sagt E. N.*, der bei der Schweizer Post als Disponent arbeitet.

Das kantonale Personalamt in Baselland hält Mitarbeitende an, einen allfälligen Impftermin ausserhalb der Arbeitszeit zu vereinbaren. Auch Firmen verlangen dies.

«Wir würden es begrüssen, wenn die Betriebe bei den Impfterminen grosszügig wären», so der oberste Impfchef.

Etwa bei der Post oder auch im Gesundheitswesen müssen die Mitarbeitenden in der Freizeit impfen gehen.

Für den Impftermin in eine verlängerte Kaffeepause gehen – davon müssen Mitarbeitende im Kanton Baselland absehen. Das kantonale Personalamt hält sie an, einen allfälligen Impftermin ausserhalb der Arbeitszeit zu vereinbaren, wie die «Basler Zeitung» berichtet. So geht es auch anderen Arbeitnehmenden.