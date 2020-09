Corona-Gesetz in Spanien : Arbeitgeber müssen Kosten für Homeoffice tragen

Millionen Spanier arbeiten seit Beginn der Corona-Pandemie zu Hause. Nun hat sich die Politik mit Unternehmern darüber geeinigt, dass die Arbeitgeber die durch Homeoffice anfallenden Kosten übernehmen.

Die spanische Regierung hat die in der Corona-Krise stark zugenommene Arbeit von zu Hause aus auf eine rechtliche Basis gestellt. Demnach muss das Arbeiten abhängig Beschäftigter in den eigenen vier Wänden freiwillig sowie umkehrbar sein.

Arbeitgeber haben zudem die Kosten für Geräte aber auch für Möbel zu übernehmen, wie die Zeitung «La Vanguardia» und andere Medien am Dienstag berichteten. Die Arbeit im Homeoffice ist in Spanien wie in den meisten anderen Ländern seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in die Höhe geschnellt.