Arbeitszeit verkürzen: Arbeitgeber wehren sich vehement

Darum gehts Linke Kreise um die SP-Frauen lancieren eine Kampagne für eine Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit bei gleichem Lohn.

Sie argumentieren unter anderem mit dem Stress, der zu Burnouts führe, sowie unbezahlter Care-Arbeit der Frauen.

Die Schweizer Arbeitgeber wehren sich dagegen und warnen vor einer Verschärfung des Fachkräftemangels.

Nach dem Frauenstreik haben die SP-Frauen evaluiert, welches Anliegen oberste Priorität hat. Das Resultat: Die Zeit, welche wir im Büro oder auf der Baustelle verbringen, soll «signifikant» verkürzt werden – bei gleichbleibendem Lohn, versteht sich. Dazu erwägt die Partei die baldige Lancierung einer Volksinitiative. Die Kampagne für das Projekt soll heute Mittwoch der Öffentlichkeit präsentiert werden, wie 20 Minuten weiss.

Die Argumente der Befürworterinnen

Die linken Frauen prangern die «ungleiche Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen den Geschlechtern» an. Frauen würden 60 Prozent der 9,8 Milliarden Stunden unbezahlten Haus- und Familienarbeit leisten, was einem Wert von 244 Milliarden Franken entspreche. Ausserdem würden kürzere Arbeitszeiten zu einem besseren Wohlbefinden der Menschen führen, ist die Partei überzeugt. Erschöpfung und Burnouts seien heute weit verbreitet.

Deshalb sagen die Arbeitgeber Nein zum Anliegen

Beim Schweizerischen Arbeitgeberverband stösst die Offensive von links auf keine Gegenliebe. «Eine gesamtschweizerische, zwingende Reduktion der maximalen wöchentlichen Arbeitszeit nimmt keine Rücksicht auf die betrieblichen Bedürfnisse und verteuert generell die Lohnkosten», sagt Geschäftsleitungsmitglied Daniella Lützelschwab. Die «Verteuerung der Arbeit» führe zu einer Verschärfung des Fachkräftemangels, so die Ressortleiterin Arbeitsmarkt beim SAV. Sie warnt davor, dass Unternehmen zusätzliches Personal anstellen müssten, was ohnehin schwierig werde. Aufträge würden auf der Strecke bleiben und Lieferzeiten verlängert.

So stehen die Chancen auf tiefere Arbeitszeit

Forderungen nach tieferer Arbeitszeit waren in den letzten Jahren wiederholt Thema im Parlament. Just am Tag des Frauenstreiks wurde eine Motion für eine 35-Stunden-Woche vom Nationalrat hochkant versenkt. Grüne und SP sagten einstimmig Ja, alle bürgerlichen Parteien einstimmig Nein. Selbst bei gewichtigen Verschiebungen bei den Wahlen im Herbst dürfte sich daran nichts ändern. Ob das Anliegen vor dem Volk eine Chance hätte, wird sich zeigen. Eine Umfrage des Forschungsinstituts Sotomo ergab im Frühling, dass 68 Prozent der Bevölkerung der Ansicht sind, dass zu viel gearbeitet wird. Hoch im Kurs steht vor allem bei Jungen der Wunsch, die Arbeitswoche auf vier Tage zu verkürzen.

So viel arbeitet die Schweiz

In den meisten Betrieben gelten 42 Stunden pro Woche als 100-Prozent-Pensum. Die gesetzliche Höchstarbeitszeit pro Woche beträgt 45 Stunden für Arbeitnehmende in industriellen Betrieben, Büropersonal, technische und andere Angestellte sowie für das Verkaufspersonal in Grossbetrieben des Detailhandels. Für die übrigen Menschen gilt eine Obergrenze von 50 Stunden.

In Europa gibt es grosse Unterschiede

Die Unterschiede in Europa bei der wöchentlichen Arbeitszeit sind gross, wie Daten von Eurostat zeigen. Am «fleissigsten» sind die Büezer in Griechenland, Schweden und Österreich. Hier werden rund 42 Arbeitsstunden pro Woche registriert. Am unteren Ende der Skala befinden sich unter anderem Finnen (38,7 Stunden) und Franzosen. Diese arbeiten 40 Stunden pro Woche, obwohl eigentlich noch immer die 35-Stunden-Woche gilt.

