Vom Kundenempfang ins Lager - Arbeitgeber wollen Nicht-Geimpfte versetzen können

«Ich werde via interner Mails immer wieder auf die aktuellen Impfdaten und die Anmeldung hingewiesen», sagt Pflegefachfrau S.*. Sie lehne die Impfung aber aus Angst vor Langzeitnebenwirkungen strikt ab. Am Arbeitsplatz fühle sie sich jetzt aber zum Impfen gedrängt.

Versetzung nur erlaubt, wenn Not am Mann ist

Doch wer an einer exponierten Stelle wie dem Kundenempfang arbeitet und sich nicht impfen lassen will, kann vom Vorgesetzten nicht einfach ins Lager versetzt werden. «Das ist nur erlaubt, wenn es im Stellenbeschrieb so vorgesehen ist. Legal wäre es auch, wenn Not am Mann ist, aber das ist hier nicht der Fall», sagt Nicolas Facincani, Anwalt mit Spezialgebiet Arbeitsrecht.