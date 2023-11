Arbeitsbedingungen: Schweizer möchten ihren Job wechseln

Arbeitsplatzsicherheit wegen Arbeitslosigkeit und Arbeitskräftemangel

Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmenden macht sich laut der Umfrage keine Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Dennoch und trotz rekordtiefer Arbeitslosigkeit nimmt die Zahl der Erwerbslosen,die nicht mehr in der Arbeitslosenstatistik erscheinen, zu. «Eine Erklärung ist die mangelhafte Unterstützung bei den Weiterbildungsbemühungen. Trotz Fachkräftemangel wird die berufliche Weiterbildung der Arbeitnehmenden nicht ausreichend unterstützt», so Travail Suisse.

«Aktuell leiden so viele Angestellte wie noch nie an einer Erschöpfung»

Das hat Folgen: Aktuell leiden so viele Angestellte wie noch nie an einer Erschöpfung. «Eine hohe und zunehmende Zahl der Arbeitnehmenden will aufgrund von Stress den Job wechseln, die Erschöpfung ist auf einem Höchststand. Nicht Grippe oder Arbeitsunfälle stellen das grösste Gesundheitsrisiko dar, sondern der Stress», sagt Adrian Wüthrich, Präsident von Travail.Suisse. Das sei ein absolutes Alarmzeichen. Das neue Parlament sei gefordert, in der neuen Legislatur Lösungen zum Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmenden und zum Wohl von Volkswirtschaft und Arbeitsmarkt zu erarbeiten.