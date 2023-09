Banker nutzte Firmenkarte im Bordell – Entlassung rechtens

Kurz nach der dreimonatigen Probezeit kam es demnach zu einem ersten Missbrauch der Karte, deren Nutzung in einem Reglement klar umrissen ist. Bis am Morgen des 3. November 2018 vergnügte er sich in einer sogenannten Kontaktbar mit Prostituierten, was ihn vor dem Verlassen des Etablissements um 7.38 Uhr am Morgen 3215 Franken kostete. Die Rechnung beglich er mit der Firmenkarte. Nur eine Minute später meldete er sich bei der Arbeit ab und gab an, er leide an einer Magengrippe.