Kurzarbeit steigt um 36 Prozent

Die Kurzarbeit ist in immer mehr Betrieben Alltag. Im Januar nahmen sie 47’460 Firmen in Anspruch, 36,9 Prozent mehr als im Vormonat. 399’667 Personen waren so von Kurzarbeit betroffen, ein Anstieg von 105’989 Personen oder 36,1 Prozent im Vergleich zu Dezember 2020. Im Vorjahr waren es noch 3717 Personen in 178 Betrieben.