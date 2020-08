Seco-Zahlen

Arbeitslosenquote verharrt im Juli bei 3,2 Prozent

Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote in der Schweiz im Juli stabil geblieben. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist sie jedoch massiv höher.

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Juli im Vergleich zum Vormonat stabil geblieben. Sie verharrte bei 3,2 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Gegenüber Juli 2019 erhöhte sich die Quote aber massiv, damals hatte sie bei 2,1 Prozent gelegen.