Ein Bus in Genf wirbt für den Arbeitssuchenden Patrick Schneuwly.

«Mein Gesicht ist über zwei Meter gross», so Patrick Schneuwly. Ihn kennt mittlerweile vermutlich die ganze Stadt Genf. Der Grund: Sein Gesicht samt Lebenslauf prangt auf einem Stadtbus.

Schneuwyl ist seit März 2020 arbeitslos. Aufgrund der Corona-Pandemie habe ihn sein Arbeitgeber entlassen. Seine Suche, eine neue Anstellung zu finden, ist ins Leere verlaufen. Mit dieser kreativen Werbe-Methode will er nun einen Weg aus der Arbeitslosigkeit finden. «Ich wollte kreativ sein. Ich war inspiriert von dem, was in den Vereinigten Staaten gemacht wird. Dort ist die Praxis des Selbstmarketings weit verbreitet», erklärt der Genfer gegenüber 20 Minutes.