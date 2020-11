GROW UP : Arbeitspensum reduzieren – darauf solltest du achten

Eine Reduktion deines Arbeitspensums muss nicht zwingend ein Karriereknick bedeuten–ganz im Gegenteil. Wir zeigen, worauf du auf jeden Fall achten solltest.

Teilzeitarbeit wird in der heutigen Arbeitswelt immer beliebter. Für viele sind es familiäre Gründe oder der Wunsch nach mehr Zeit für sich und eigene Projekte. Andere müssen oder wollen zurzeit auch vor dem Hintergrund der andauernden Krise ihr Pensum reduzieren.

Wie Caroline Schubiger, Leiterin Beruf und Beratung beim Kaufmännischen Verband, erklärt, ist das Teilzeitarbeitsmodell in der Schweiz sowohl bei den Frauen wie auch bei den Männern seit längerer Zeit kontinuierlich angestiegen. So schreiben auch Unternehmen ihre Stellen vermehrt zwischen 80 und 100 Prozent aus.

Bevor du dein Pensum reduzierst, solltest du allerdings einige Dinge beachten. Schliesslich sollte sich dieser Schritt möglichst nicht negativ auf deine persönlichen Karrierechancen auswirken. Beispielsweise Pensumsreduktionen aufgrund fehlender Aufträge deines Betriebs während der andauernden Pandemie können insofern gefährlich sein, dass du später allenfalls nicht mehr zu deinem früheren Pensum zurückkehren kannst. Daher solltest du mit deinem Chef vorher genau definieren, wann du wieder zum alten Pensum zurückkehren kannst.

Das gibts zu beachten: Grundsätzlich gilt: Wer reduziert, muss eine Begründung anbringen. Ob aus familiären Gründen oder wegen persönlicher Herzensprojekte: Unterbreite deinem Chef möglichst detailliert, weshalb du dein Pensum reduzieren möchtest.

Achte darauf, dass hinsichtlich Lohn und Überstunden vertraglich alles genauestens definiert wird und du keinesfalls benachteiligt wirst.

Mache auch deinen Anspruch auf Feiertage unbedingt geltend und plane deine Arbeitstage so ein, dass du nicht zu kurz kommst.

Reduziere neben deinem Pensum auch deine Verantwortlichkeiten innerhalb von Projekten. Ansonsten läufst du Gefahr, dass du zwar weniger verdienst, aber trotzdem noch 100 Prozent arbeitest.

Vergiss auch deine Vorsorge nicht: Dein Arbeitspensum solltest du nicht unter 60 Prozent reduzieren. Ansonsten drohen dir AHV-Lücken.

Zu guter Letzt: Trau dich! Im Normalfall haben Arbeitgeber für solche Anliegen ein offenes Ohr und lassen mit sich reden.

Einzig im Kaderbereich lässt die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit noch zu wünschen übrig. Arbeitnehmende mit Ambitionen in Führungspositionen müssen also nach wie vor Prioritäten setzen. Wie Schubiger bestätigt, gilt als Standard in vielen Branchen für Führungsjobs weiterhin die Vollzeitarbeit mit 60 Stunden pro Woche oder sogar mehr.

Von Teilzeitarbeit kann man also kaum sprechen. Und diejenigen, die es trotzdem wagen, kämpfen in der Arbeitswelt leider noch immer gegen harte Vorurteile an. «Sogar eine kleine Reduktion kann die Karriere negativ beeinflussen», so Schubiger.

Mehr Effizienz und Produktivität

Doch wie sieht es in Zukunft aus? Hier macht Schubiger Hoffnung: «Insbesondere in Bezug auf den Fachkräftemangel infolge der demografischen Entwicklung stehen Unternehmen jedoch vermehrt unter Druck, sich mit flexibleren Arbeitsbedingungen als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.»

Wie begründet man also eine Reduktionsanfrage bei den Vorgesetzten? Teilzeitarbeit bringt in vielen Fällen tatsächlich eine höhere Produktivität und eine hohe Effizienz mit sich, hat also für beide Seiten Vorteile, was auch Schubiger bestätigt: «Für den Arbeitgeber wird die Attraktivität auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Ausserdem zeigen Teilzeitarbeitende oft auch eine hohe Motivation und Verbundenheit mit dem Unternehmen.» So ist es wichtig, dass man mit Vorgesetzten eine gemeinsame Lösung auszuloten versucht. Das Ziel dabei sollte sein, die betrieblichen Anforderungen und individuellen Wünsche in Einklang zu bringen.