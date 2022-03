Weil er zum Putin-Krieg schweigt : Arbeitsverbot und Lizenz-Entzug – Ukraine-Verband sperrt Ex-Bayern-Star

Weil er zum Krieg in seiner Heimat schweigt, hat der ukrainische Fussballverband Rekordnationalspieler Anatolij Tymoschtschuk die Trainerlizenz entzogen und ihm ein Arbeitsverbot in der Ukraine auferlegt.

imago/Russian Look

Anatolij Tymoschtschuks Schweigen zum Ukraine-Krieg sorgt für grosses Unverständnis in seiner Heimat.

Nicht so Fussball-Rekordnationalspieler Anatolij Tymoschtschuk.

Zahlreiche ukrainische Sportler positionieren sich öffentlich gegen den Krieg in ihrer Heimat.

Zahlreiche ukrainische Sportgrössen demonstrieren zurzeit grosse Solidarität und Verbundenheit mit ihrem Heimatland, das seit über zwei Wochen gegen Wladimir Putins brutalen Krieg ankämpft. Allen voran Kiews Bürgermeister Witali Klitschko, der wie sein Bruder Wladimir grosse Erfolge als Boxer feierte. Auch aus dem Fussball melden sich aktive Stars wie Manchester City-Verteidiger Oleksandr Zynchenko oder frühere Grössen wie Milan-Legende Andrej Schewtschenko zu Wort, um der Welt zu verdeutlichen, was in ihrer Heimat zurzeit abgeht.

Ein sehr berühmter ukrainischer Ex-Fussballer schweigt zu der Thematik allerdings, was nun herbe Konsequenzen für ihn zur Folge hat. Weil er trotz Aufforderung den russischen Krieg gegen die Ukraine nicht verurteilt hat, hat der Fussballverband in Kiew dem Rekordnationalspieler Anatolij Tymoschtschuk lebenslang jede fussballerische Tätigkeit in der Ukraine untersagt.