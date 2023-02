VCS: Velo als Lösung gegen verstopfte Strassen

VCS-Präsident Ruedi Blumer hat ein Rezept gegen verstopfte Strassen: Mit dem Velo zur Arbeit. Bei einem Arbeitsweg bis zu 20 Kilometer sei das problemlos möglich, sagte er am Mittwochabend in der SRF-«Tagesschau».

Würden alle auf Autofahrten unter fünf Kilometer verzichten, würde das den Stadtverkehr erheblich entlasten, sagt Bernhard Piller, Fuss- und Velokoordinator der Stadt Zürich. Velofahrer an der Kreuzung Lagerstrasse/Langstrasse in Zürich (Themenbild).

Der VCS kündigt dagegen das Referendum an. VCS-Präsident Ruedi Blumer sagt: «Wer einen Arbeitsweg von 20 Kilometern hat, kann das Velo nehmen.»

Der Bundesrat will das Nationalstrassennetz für mehrere Milliarden Franken sanieren und ausbauen.

Umweltschützer und Autoverfechter geraten aneinander. Der Bundesrat will bis 2030 die Schweizer Strassen mit 11,6 Milliarden Franken ausbauen. Bis 2040 sind ohne Massnahmen laut Bundesrat 20 Prozent des Nationalstrassennetzes regelmässig überlastet.

VCS-Präsident Ruedi Blumer hat ein Rezept dagegen: «Arbeitszeiten flexibilisieren, zu zweit statt allein im Auto sitzen, Homeoffice machen – und wenn der Arbeitsweg nicht weiter ist als 20 Kilometer, kann man den problemlos mit dem Velo zurücklegen», sagte er am Mittwochabend in der SRF-«Tagesschau».

«Mitarbeitende des VCS können es ja vorleben»

Diese Aufforderung kommt nicht gut an. Mitte-Nationalrat Philipp Matthias Bregy hält sie schlicht und einfach für eine Träumerei. «20 Kilometer, stellen Sie sich das mal vor. Es bräuchte in jedem Büro eine Dusche. Die Mitarbeitenden des VCS können das ja gerne einmal vorleben.» Es funktioniere nicht im Mittelland, und schon gar nicht im Berggebiet, sagt der Walliser. Die Forderung sei auch «familien- und gesellschaftsfeindlich, weil dies viel Zeit und Energie in Anspruch nähme, die man anders nutzen kann».