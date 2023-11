Arbeitswelt: «Kl gehört weltweit und dauerhaft verboten!»

Diese gefährdet in der Schweiz bis zu 465'740 Vollzeitstellen, heisst es in einer neuen Studie.

Einer, der diese Veränderung begrüsst, ist Septimius_Severus. Er findet, es sei «gut so», weil: «Die vielen Büromitarbeiter und -mitarbeiterinnen verzögern die Arbeitsabläufe. Eine KI macht vieles schneller und zuverlässiger.» Auch heinrich c sieht kein Problem darin: «Es gibt kein verbrieftes Recht auf einen bestimmten Job. In der heutigen Arbeitswelt ist Flexibilität gefragt – wer dazu nicht bereit ist, muss halt die entsprechenden Konsequenzen tragen.»

«Langweilige Stellen gehen verloren und neue werden geschaffen»

Mit dieser Meinung gehen viele Leser und Leserinnen einher. So auch realist70: «Es werden wegen KI langweilige Stellen verloren gehen und neue geschaffen werden. Wie schon immer: lebenslanges Lernen.» SehrSmart sieht es ähnlich und ruft zur Ruhe auf: «Jetzt nur keine Panik. Es gab immer wieder Änderungen in der Produktion und Wirtschaft. Alles können die Maschinen zum Glück nicht. Es werden neue Jobs geboren und andere sterben aus, so ist das halt nun mal.»

MeinCtutWwennichG knüpft dort an. Er schreibt: «Die Arbeitswelt hat sich immer verändert und neue Jobs sind entstanden oder verschwunden. Wir sollten aufhören, bei allem Neuen mit Angst zu reagieren.» Auch rogyann sieht es nicht ganz so schwarz: «Natürlich hat es das schon mehrfach gegeben. Das war schon so, als Computer erfunden wurden.» Aber: «Da brauchte es auch wieder Leute, die sie bedienen konnten und Computer sind auch nur so gescheit, wie der, der daran arbeitet.» Dann fragt er: «Glaubt ihr wirklich, die KI könnte alle Menschen ersetzen?»