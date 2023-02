Arbon: Bettlerinnen stehlen Fernseher

In einem Wohngebiet in Arbon TG sind Anwohnerinnen und Anwohner über die Dreistigkeit zweier Bettlerinnen schockiert. Zwei Frauen sind am Montagnachmittag unter dem falschen Vorwand, Spenden für die Erdbebenopfer der Türkei und Syrien zu sammeln, von Haustür zu Haustür gezogen. Auf diesem Wege haben sich die Frauen Zugang zu einem Mehrfamilienhaus verschafft, in welchem ein neuer, originalverpackter Fernseher eines Anwohners im Treppenhaus stand. Diesen haben die Frauen gestohlen.