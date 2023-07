Arbonia muss massiv einsparen 600 Arbeitsplätze werden gestrichen

Arbonia hat ihren Hauptsitz in Arbon.

Arbonia, ein Unternehmen mit Hauptsitz im Kanton Thurgau, sieht sich mit deutlichen Einschnitten konfrontiert. Die Firma hat aufgrund eines Rückgangs von Aufträgen Massnahmen zur Kosteneinsparung ergriffen. Unter anderem plant das Unternehmen, bis zu 600 Arbeitsplätze abzubauen, wie es in einer Mitteilung am Donnerstag bekannt gab. Dadurch soll eine jährliche Ersparnis von zehn bis zwölf Millionen Franken erzielt werden.

Weiter schreibt Arbonia in ihrer Mitteilung: «Die beabsichtigte Produktionsverlagerung und daraus resultierende Schliessung der Heizkörperfertigung könnte bis spätestens Ende des zweiten Quartals 2024 einen Abbau von bis zu 70 Arbeitsplätzen am Standort Dilsen (BE) mit sich ziehen. Für diese geplante Massnahme wurden mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern Gespräche aufgenommen, unter anderem zur Erstellung eines Sozialplans sowie der Definition von wirkungsvollen Unterstützungsmöglichkeiten für die betroffenen Mitarbeitenden.»