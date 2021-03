Archäologen in Südspanien haben einen beeindruckenden Fund gemacht: In einem Grab in La Almoloya de Pliego bei Murcia entdeckten sie einen Mann und eine Frau, die vor rund 3700 Jahren bestattet wurden. Die Frau trug ein silbernes Diadem, einen Armreif und einen Fingerring aus Silber. Auch Ohrringe trug die Frau, die bei ihrem Tod um die 30 Jahre alt gewesen sein soll, wie «Spiegel» berichtet. Forscher gehen davon aus, dass sie möglicherweise an Tuberkulose gestorben ist.