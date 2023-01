Norwegen: Archäologen entdecken den weltweit ältesten Runenstein

In Gräberfeld : Sensationsfund – Norweger entdecken den ältesten Runenstein der Welt

Er ist fast 2000 Jahre alt und damit mehrere Hundert Jahre älter als bisher bekannte Runensteine. Gefunden wurde er in einem Gräberfeld in der Nähe des Sees Tyrifjorden.

Norwegische Archäologen haben den nach ihrer Einschätzung ältesten bekannten Runenstein der Welt gefunden. Die Inschriften seien bis zu 2000 Jahre alt und stammten aus der frühesten Zeit der Runenschrift, teilten sie am Dienstag mit. In dem flachen, quadratischen Block aus bräunlichem Sandstein sind eingemeisselte Zeichen zu erkennen, die vom Museum für Kulturgeschichte in Oslo als das möglicherweise früheste Beispiel für schriftlich festgehaltene Wörter in Skandinavien beschrieben wurden.