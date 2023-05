Kroatien: Archäologen entdecken alte Steinstrasse unter dem Meer

Wissenschaftler haben in den versunkenen Überresten einer antiken Siedlung vor der kroatischen Küste eine seltsame, 7000 Jahre alte Steinstrasse ausgegraben, die unter einer Schicht Meeresschlamm begraben war. Die Strasse wurde von Archäologen der Universität Zadar in Kroatien freigelegt, nachdem sie Ablagerungen von Meeresschlamm vor der Küste der Ortschaft Soline auf der Insel Korcula beseitigt hatten.

Sorgfältig platzierte Steinplatten

Strasse heute fast 5 Meter unter Meeresspiegel

«Bei der archäologischen Unterwasserforschung der versunkenen neolithischen Stätte von Soline auf der Insel Korcula haben Archäologen Überreste gefunden, die sie überrascht haben», so Wissenschaftler der Universität Zadar in einer Erklärung auf Facebook. Die Strasse, die heute fast fünf Meter unter dem Wasserspiegel liegt, war Teil einer aktiven Stätte während ihrer Blütezeit, spekulieren die Wissenschaftler.

Auch andere «merkwürdige Strukturen» in der Gegend werden von den Archäologen freigelegt. So haben sie in der Bucht von Gradina, auf der anderen Seite der Insel Korcula, eine weitere Siedlung entdeckt, die jener von Soline ähnelt. An der Fundstelle wurden Artefakte wie Klingen und eine Steinaxt sowie Fragmente von Opfergaben gefunden.