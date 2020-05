Konstanz (D)

Archäologen finden Galgenreste und verbrannte Menschenknochen

Am Bodensee wurde von Archäologen eine Hinrichtungsstätte entdeckt. Dabei fand man Galgenreste und Skelettreste von mindestens sechs Personen. Zudem wurden bei den Forschungen verbrannte Knochen in den Gruben gefunden.

Archäologen haben am Bodensee in Konstanz (D) Reste einer frühneuzeitlichen Hinrichtungsstätte entdeckt. Die Forscher fanden bei Grabungen in Baden-Württemberg Anfang April Teile eines Galgenfundaments und menschliche Skelettreste. Dies teilte das Landratsamt Konstanz am Mittwoch mit. An der Stelle hatten Voruntersuchungen zum Neubau einer Bundesstrasse stattgefunden.