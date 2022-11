Sarnen OW: Archäologen finden verlorenen «Schatz» in Dachstock

Bronzeschmuck, Keramikscherben, Öllämpchen, Steinbeile, Feuersteingeräte, aber auch tierische und menschliche Knochen: Mehr als 2000 archäologische Fundstücke haben Archäologen im Dachstock des Benediktiner-Klosters in Sarnen OW entdeckt, teilte der Kanton Obwalden am Freitag mit. Dabei handelt es sich um Funde von Pater Emmanuel Scherer (†1929), dem «Vater der Archäologie» in der Zentralschweiz. Vor rund 30 Jahren wurde die Sammlung in den Dachstock gebracht. Danach ging sie vergessen.

Funde werden gesichtet und inventarisiert

Von einem Teil von Scherers Funden hatte man schon Kenntnis: «Rund 500 Objekte waren bereits vorhanden. Dabei handelt es sich aber um unbedeutendere Funde», sagt Harb. Die neu entdeckten Stücke werden kommendes Jahr gesichtet und inventarisiert. Denn: Vielen Funden fehlt die Beschriftung. Einige Objekte gingen wohl auch verloren oder wurden vertauscht. «Nun können wir hundert Jahre nach Pater Emmanuel die Funde neu einordnen. Dann werden wir sehen, was in der Sammlung alles drinsteckt», so Harb. Nach der Inventarisierung werden die Stücke an die jeweiligen Heimatkantone übergeben. Der Rest der Sammlung bleibt in Obwalden.