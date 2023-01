Ägypten: Neue Funde aus Grabungen bei Pyramide von Sakkara

Ägypten : Archäologen geben Einblick in das Grab des «Hüters der Geheimnisse»

Dutzende neue archäologische Funde sind in Ägypten vorgestellt worden, darunter zwei antike Gräber. Die Gegenstände sind bis zu 4500 Jahre alt.

In Ägypten sind am 26. Januar 2023 nahe der Stufenpyramide von Sakkara Dutzende neue archäologische Funde vorgestellt worden.

Archäologen haben in Ägypten neue Ausgrabungsgegenstände und Gräber vorgestellt.

Ägypten hat am Donnerstag neue archäologische Funde aus der antiken Totenstadt Sakkara präsentiert. Bei den mehr als 4000 Jahre alten Funden in der Nekropole südlich von Kairo handelt es sich um eine goldverzierte Mumie und vier Gräber, darunter das eines «geheimen Wächters» des altägyptischen Königs, wie der Archäologe und frühere ägyptische Altertümerminister Sahi Hawass vor Journalisten sagte. Die präsentierten Funde stammen aus einer als Gisr al-Mudir bekannten Umfriedung.

Funde aus Jahren 2500 bis 2100 vor Christus

Ja, den Blick in die Vergangenheit finde ich hoch spannend. Mich interessieren nur vereinzelte Länder. Nein, das finde ich langweilig. Ich möchte nur die Resultate sehen.

Priester namens Messi

Das dritte Grab wurde laut Hawas für einen Priester namens Messi in der Pyramidenanlage von Pharao Pepi I. errichtet und das vierte gehörte einem Richter und Schreiber namens Fetek. Der Vorsitzende von Ägyptens Oberstem Rat für Altertümer, Mostafa Wasiri, sagte, Feteks Grab habe die «grössten Statuen» enthalten, die jemals in dem Gebiet entdeckt worden seien.

Sarkophag aus Kalkstein

Die Mumie, deren Entdeckung nun bekanntgegeben wurde, wurde laut Hawass in einem Sarkophag aus Kalkstein gefunden. Der Sarg habe sich in einem 15 Meter tiefen Graben befunden und sei verschlossen gewesen, «so wie ihn die alten Ägypter vor 4300 Jahren hinterlassen hatten».

Bei der mit Blattgold geschmückten Mumie handelt es sich um die sterblichen Überreste eines Mannes namens Hekaschepes. Hawass betonte, es handele sich um eine der besterhaltenen Mumien eines Toten, der nicht zum Königsgeschlecht gehört habe, die je in Ägypten gefunden worden seien.

Kritik an Zurschaustellung

Ägypten hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl archäologischer Funde präsentiert. Kritiker warnen, dass es dabei mehr um mediale Aufmerksamkeit als um fundierte Forschung gehe.

Tatsächlich will das in einer Wirtschaftskrise steckende Ägypten mit seinen archäologischen Schätzen nach jahrelanger politischer Instabilität und der Corona-Pandemie den für das Land so wichtigen Tourismus ankurbeln. Bis 2028 soll die Marke von 30 Millionen Touristen pro Jahr erreicht werden. Das sind jährlich 13 Millionen mehr als vor der Corona-Pandemie.