Diesen Teil einer Gürtelschnalle aus dem 7. Jahrhundert haben Archäologen in einem Kiesabbaugebiet in Cham-Oberwil gefunden.

Entdeckungen aus vergangenen Zeiten: Archäologen haben im Kiesabbaugebiet in Cham-Oberwil ZG Funde aus dem frühen Mittelalter und aus der Bronzezeit gemacht, wie das Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug am Mittwoch mitteilte. Die Fachleute sind auf drei frühmittelalterliche Gräber gestossen. In einem Grab fanden die Archäologen neben Skelettreste auch farbige Glasperlen.

«In einer zweiten Grube waren kaum mehr Skelettreste erhalten, stattdessen stiess man dort auf ein rund 80 Zentimeter langes Schwert und eine eiserne Gürtelschnalle», heisst es in der Mitteilung. In einer dritten Grube fand man erneut Glasperlen – und sämtliche Zähne einer jungen Frau. Die übrigen Knochen waren bereits zersetzt. Die Gräber waren schlecht erhalten, was ihren Fund umso bemerkenswerter mache, so die Mitteilung.