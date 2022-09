Israel : Archäologen sorgen mit «sehr seltenem» Fund für Aufsehen

Wie die israelische Altertümerbehörde am Sonntag mitteilte, wurde die spektakuläre Entdeckung am Dienstag bei Baggerarbeiten am Strand von Palmachim gemacht, als die Baggerschaufel plötzlich das Dach der Grabkammer durchstiess. Ein Archäologe sei mit einer Leiter in die Kammer hinabgestiegen und habe dort Dutzende unberührter Grabbeigaben gefunden. Darunter seien Tonwaren, Kochtöpfe, Vorratsbehälter sowie Pfeil- und Speerspitzen.

Aufsehen in der wissenschaftlichen Welt

Archäologe Eli Yannai von der Altertümerbehörde sprach von einem «extrem seltenen» Fund , wie Forscher ihn nur «einmal im Leben» machten. Die bis zu ihrer Entdeckung versiegelte Grabkammer könne möglicherweise «ein vollständiges Bild von den Begräbnisriten der Bronzezeit» in der Region liefern. Sein Kollege David Gelman fühlte sich an eine Szene «wie aus einem Indiana-Jones-Film» erinnert: «Man steigt unter die Erde und alles liegt dort unberührt – unversehrte Tongefässe, Waffen, Bronzegefässe, Grablegen.»

Eli Eskosido, der Generaldirektor der Israelischen Altertümerbehörde (IAA), erklärte gegenüber der «Jerusalem Post», dass sich die Neuigkeit über die Entdeckung in Windeseile in der wissenschaftlichen Welt verbreitet hatte. Die Altertümerbehörde in Israel erhielt daraufhin viele Anfragen von Forschern, die ihr Interesse bekundeten, an der archäologischen Ausgrabung teilzunehmen. «Leider wurden in der Zeit vor der Versiegelung der Grabkammer und trotz Bewachung eine Reihe archäologischer Gegenstände aus der Höhle gestohlen und die Angelegenheit wird untersucht», sagte.