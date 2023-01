Basel: An der Rheingasse brannte es schon vor 900 Jahren

In dieser Ausgrabung von etwa acht Quadratmetern sind in Basel Jahrhunderte von Geschichte ans Tageslicht gefördert worden.

Bevor das 2019 abgebrannte Haus «Zum Schwarzen Bären» in Basel wieder aufgebaut wird, untersuchte die Archäologische Bodenforschung den Boden unter der Bauruine.

Der Grossbrand vom August 2019 in der Rheingasse in Basel zerstörte ein historisches Gebäude. Beissender Rauch und Verlust von Hab und Gut trieben einem Tränen in die Augen, bei der Versicherung war es wohl die Schadenssumme. Die Brandursache ist bis heute nicht geklärt worden. Ein Verfahren gegen einen Tatverdächtigen wurde eingestellt. Fündig geworden ist hingegen die Archäologische Bodenforschung des Kantons. Denn bevor auf dem Grundstück der Brandruine gebaut werden konnte, schauten sich die Forschenden unter dem Haus um. Und nicht zum ersten Mal förderten sie Wissen zu Tage, das Jahrhunderte unter der Erde begraben lag.