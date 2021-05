Details zum zweiten Geburtstag - Archie hat ein Zoom-Date mit der Queen und seinen Cousins

Gratuliert hat die Queen ihrem Ur-Enkel schon – zumindest via Instagram und Twitter: «Wir wünschen Archie Mountbatten-Windsor einen schönen zweiten Geburtstag», heisst es am Donnerstagmorgen auf Königin Elizabeths (95) offiziellen Accounts. Garniert wurde die Gratulationsnachricht mit einem roten Luftballon-Emoji und einem Foto von Archie mit Mami Meghan (39) und Papi Harry (36) von der Taufe auf Schloss Windsor im Jahr 2019.

Bei den Gratulationen via Insta und Twitter wird es höchstwahrscheinlich aber nicht bleiben. Wenn Archie wach ist – zwischen London und L.A. liegen acht Stunden Zeitunterschied –, wird ein Zoom-Call mit seinen royalen Verwandten in Grossbritannien folgen. Das berichtet ein Informant dem britischen «Mirror» .

Zoom-Call mit George, Charlotte und Louis

Geschenk per Post aus London

Von Mami und Papi gibts ein Kochset

Pool-Party mit Schoggi-Brunnen

Gefeiert wird dann im kleinen Kreis. Meghans Mutter Doria Ragland (64) werde zum Fest erwartet. «Sie bleiben in Montecito und machen einen Pool-Tag mit BBQ in ihrem herrlichen Garten», berichtet die Quelle. Es gebe Aktivitäten-Spiele sowie einen Schoggi-Brunnen.

Teilen die Sussexes ein neues Archie-Foto?

Noch vor einem Jahr überraschten Harry und Meghan ihre Fans mit einem besonderen Geschenk an Archies Ehrentag: Damals teilten sie ein Video, in dem Meghan ihrem Kleinen ein Kinderbuch vorliest – aufgenommen hatte es Harry. Selten hat man die Sussex-Familie in einem so intimen Rahmen gesehen.