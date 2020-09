Aber von vorne: Als Prinz Harry am 15. September seinen 36. Geburtstag feierte, traf sich die royale Familie – minus Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) – offenbar zu einem Chat via Zoom, denn: Die Sussexes haben in den vergangenen Monaten in Kanada gelebt, nun sind sie in die USA gezogen. Die Corona-Pandemie hatte ein Treffen mit Grossmami und Grosspapi in Europa bisher unmöglich gemacht.