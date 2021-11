«Wird mir zunehmend unwohler» – Architekturbüro «Massvoll» ärgert sich über Gruppierung «Mass-Voll»

Seit Februar 2020 existiert die Bewegung Mass-Voll, die sich dem Kampf gegen die Corona-Schutzmassnahmen verschrieben hat. Schon seit 20 Jahren gibt es hingegen das Architekturbüro Massvoll – ohne Bindestrich – in Bern und in Basel. Mitinhaberin Andrea Rüegg ist nicht erfreut darüber, dass der Name ihrer Firma in diesem Jahr, in einem anderen Sinn, neue Popularität gewonnen hat.