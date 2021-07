Neues Luzerner Theater - Architekturwettbewerb für 2,5 Millionen Franken lanciert

In Luzern soll ein neues Luzerner Theater am Theaterplatz entstehen.

Der Stadtrat schlägt dem städtischen Parlament für den Bau des Neuen Luzerner Theaters am Theaterplatz in Luzern einen zweistufigen Architekturwettbewerb vor. Dieser soll Ende 2021 gestartet werden. Dafür beantragt der Stadtrat beim städtischen Parlament einen Sonderkredit von 2,45 Mio. Franken.

Bevölkerung entscheidet mit

Die Projektierungsgesellschaft hat in den letzten eineinhalb Jahren ein Konzept erarbeitet für das Wettbewerbsverfahren, heisst es in einer Mitteilung der Stadt Luzern. Mit einem zweistufigen, anonymen Wettbewerb soll die beste Idee für den Neubau gefunden werden. In einer ersten Stufe werden verschiedene Ideen zum Neuen Luzerner Theater evaluiert. In einem zweiten Schritt sollen zehn bis zwölf der vielversprechendsten Entwürfe weiter konkretisiert und von der Bevölkerung öffentlich juriert werden. Das Vorgehen stosse bisher auf Zustimmung, teilt die Stadt Luzern weiter mit.