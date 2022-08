Rassismus-Debatte : ARD zeigt keine Winnetou-Filme mehr

Karl Mays Erzählungen lösten in Deutschland eine Debatte zum Umgang mit historischen Darstellungen anderer Kulturen aus. Die ARD will vorläufig keine Verfilmungen seiner Werke mehr zeigen.

Darum gehts Die ARD-Sender werden künftig keine Winnetou-Filme mehr zeigen.

Derweil zeigt der Rundfunk Berlin-Brandenburg keine Sandmännchen-Folgen mehr, in denen das «I-Wort» – für amerikanische Indigene – vorkommt.

Mitglieder der Karl-May-Gesellschaft setzen sich in einem offenen Brief für mehr Verständnis für Mays Bücher ein.

Fans der Abenteuer-Werke von Karl May gehen auf ARD-Sendern in Zukunft leer aus. Wie die «Bild» berichtet, wird der Rundfunkverband künftig auf seinen Sendern keine Winnetou-Filme mehr zeigen. Bereits vor zwei Jahren liessen die Anstalten die nötigen Rechte auslaufen, zukünftige Lizenzkäufe seien nicht geplant.

«I-Wort bitte vermeiden»

Auch in anderen Medienhäusern dürften ältere Filme und Serien, in denen amerikanische Ureinwohner thematisiert werden, künftig einen schwereren Stand haben: Nina Paysen, die beim Rundfunk Berlin-Brandenburg als «Sandmännchen»-Redaktorin tätig ist, lässt keine Folgen mehr ausstrahlen, in denen das Wort Indianer vorkommt. Das Social-Media-Team der Sendung «ZDF Heute» forderte vor kurzem seine Nutzerinnen und Nutzer auf, «das I-Wort in der Kommunikation zu vermeiden». Im Gegensatz zu ARD will der Sender aber auch in Zukunft Winnetou-Filme zeigen.

Die Karl-May-Gesellschaft und die Karl-May-Stiftung veröffentlichten am Donnerstag einen offenen Brief unter dem Titel « Ist Winnetou erledigt? » und starteten eine Petition. Das Karl-May-Museum in Radebeul sprach von einer «Winnetou-Cancellation».

Genozid verschwiegen?

Die Verfasserinnen und Verfasser des offenen Briefes gingen auf das Argument ein, dass May «angeblich ein überholtes rassistisches Weltbild vertrete und den Genozid an der indigenen Bevölkerung Amerikas romantisiere oder verschweige». Als deutscher Schriftsteller des 19. Jahrhunderts sei May «unvermeidlich vom Habitus eines kolonialen Zeitalters geprägt», heisst es in dem Brief.

Die zeitbedingte Weltsicht habe May mit praktisch allen Autorinnen und Autoren der Vergangenheit geteilt, lautet ein weiteres Argument der Verfasserinnen und Verfasser. «Die Besonderheit Karl Mays besteht darin, dass in seiner Darstellung des ‹Wilden Westens› von Anfang an die Sympathie des Erzählers der leidenden indigenen Bevölkerung gilt.»

Auch ein Rückzieher des Ravensburger Verlages bei einem neuen Winnetou-Kinderbuch sorgte für Diskussionen. Wie ein Unternehmenssprecher am Montag bestätigte, wurde die Auslieferung des Buchs aufgrund «verharmlosender Klischees» über die Behandlung der indigenen Bevölkerung in dem Werk bereits gestoppt. Zuvor hatte der Verlag den Schritt in einem Onlinenetzwerk angekündigt und mit «den vielen negativen Rückmeldungen» zu dem Buch «Der junge Häuptling Winnetou» begründet.

