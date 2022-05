Serbe polarisiert am French Open: «Are you kidding me»? – Pariser Publikum buht Djokovic aus nach Jubel-Schrei

Nachdem Novak Djokovic im Januar wegen des Einreise-Chaos in Australien rund um seine fehlende Impfung das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres verpasst hatte, tritt der Serbe beim French Open in Paris umso motivierter an, um seinen 21. Major-Titel zu holen. Die Weltnummer eins zeigte sich am Montag dann auch bereits in Bestform, als er den Japaner Yoshihito Nishioka (ATP 99) im Eilzugtempo mit 6:3, 6:1, 6:0 vom Court Philippe-Chatrier fegte.