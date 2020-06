Debatte mit weissen Gästen

Rassismus-«Arena» kriegt schon vor Ausstrahlung Shitstorm ab

Die heutige Arena-Sendung steht unter dem Motto Rassismus. Für eine Debatte darüber will das SRF Schwarze zu Wort kommen lassen. Das Problem der Nutzer auf Twitter: Drei der vier Hauptgäste sind weiss.

Sandro Brotz führt am Freitagabend wie gewohnt durch die Arena. In den Sozialen Medien wird er jedoch für seine Gäste-Auswahl kritisiert.

Am Freitagabend wird in der «Arena» über das Thema Rassismus diskutiert. Wie das SRF auf seiner Website ankündigt, lautet das Motto der TV-Sendung: «Jetzt reden Schwarze». Ein Blick auf die Gästeliste zeigt: Drei der vier geladenen Hauptgäste sind weiss. Eingeladen sind die SVP-Nationalrätin Andrea Geissbühler, SP-Nationalrätin Samira Marti, Comedian Kiko und James Foley, der Sprecher der Republikaner in der Schweiz.