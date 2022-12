Buenos Aires: Der Messi(as) ist in Argentinien gelandet

Die argentinischen Weltmeister sind sicher in ihrer Heimat gelandet. Das Team um Superstar Lionel Messi flog von Katar mit Zwischenstopp in Rom zurück in die argentinische Hauptstadt Buenos Aires. Nach den ausgelassenen Feiern auf den Strassen des südamerikanischen Landes darf erwartet werden, dass der Mannschaft auch am Flughafen ein grosser Empfang bevorsteht.